Ritrovato il coltello che ha ucciso Giulia In un tombino documenti e bancomat

(Di martedì 6 giugno 2023) I carabinieri della scientifica del nucleo investigativo di Milano hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella casa a Senago dove è stata uccisaTramontano. Proprio lì, tra le mura domestiche, avrebbero rinvenuto l’arma del delitto. Unda cucina con manico nero. La lama si trovava nel ceppo di coltelli della cucina come indicato da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

