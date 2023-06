Perché l’Italia dovrebbe ospitare il telescopio Einstein? Risponde De Laurentis

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) L’telescope (ET), un’infrastruttura sotterranea proposta perun osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, è dedicata ad Albert, che per primo ipotizzò l’esistenza delle onde gravitazionali come conseguenza della sua teoria della relatività generale. L’idea di ET si basa sul successo degli attuali rivelatori interferometrici laser di seconda generazione Advanced virgo e Advanced ligo, le cui scoperte rivoluzionarie, dalla fusione di buchi neri alle stelle di neutroni, hanno portato negli ultimi cinque anni gli scienziati nella nuova era dell’astronomia delle onde gravitazionali.è allora in prima linea per candidarsi adsul suo territorio, e più precisamente in Sardegna, la nuova infrastruttura. All’impatto socioeconomico positivo che ET ...