(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Non voteremo la fiducia al decreto sulla pubblica amministrazione, non è nel novero delle possibilità. Siamo all'opposizione e ci restiamo, ma senza scontri ideologici”. Così Raffaella, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato. “Prendiamo il tema della semplificazione: è un tema importante e bisogna dire chiaramente chere è un valore.re non esclude i controlli, si può essere efficienti e controllare allo stesso tempo. Per questo stigmatizzo le parole contro il procuratore Melillo per i toni, ma al tempo stesso non si può gridare alloperché si vuole attuare unasul tema del danno erariale che fra l'altro aveva attuato anche il Governo Draghi”, conclude

...italiana insieme ai parlamentari Benedetto Della Vedova (deputato di +Europa) e Raffaella(... Principe di tutti i temi il: sarà in grado l'Italia di utilizzare al meglio i fondi che l'Europa ...... Abodi e Schillaci, Valditara e Lollobrigida, Fitto, anche lui molto defilato ("Tutto bene, ... Il Terzo Polo è presente con Richetti,e Carfagna. Non si vedono nè Calenda nè Renzi. Draghi e ...... mentre per RaffaellaSchlein ha dimostrato di essere "nel caos su un tema cruciale". Da ...a Bruxelles dimostra la "crescita dell'area del dissenso sulla trasformazione delle risorse dele ...

Pnrr: Paita, ‘Corte conti No scandalo per misura che velocizza’ La Sicilia

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non voteremo la fiducia al decreto sulla pubblica amministrazione, non è nel novero delle possibilità. Siamo all’opposizione e ci restiamo, ma senza scontri ideologici”. Co ...Come da previsioni, le armi a Kiev spaccano la compagine dem in Europa che sul voto per l’Asap (il provvedimento discusso ieri a Bruxelles per accelerare la produzione di materiale bellico dei Paesi U ...