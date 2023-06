I sacchi | gli abiti e lo zaino | il via vai del killer dopo l' omicidio

Interrogato su questi strani movimenti, lo stesso barman ha dichiarato che in queic'erano ... Considerandoatteggiamenti ambigui di Impagnatiello,inquirenti sospettano che l'uomo avesse ...Le prime immagini riprese di Impagnatiello risalgono alle 3 del mattino di domenica 28 maggio, alcune ore dopo l'omicidio di Giulia Tramontano. Nel frattempo l'avvocato difensore rinuncia al mandato: "...Regoliamoorologi: domenica, ore 18:30. Le due partite iniziano in perfetta contemporanea, ... 'è la cosa più importante di quelle meno importanti' come diceva Arrigo. Magari non oggi, ...

Omicidio Senago, i sacchi, gli abiti e lo zaino: il via vai tra casa e box ... ilGiornale.it

Le prime immagini riprese di Impagnatiello risalgono alle 3 del mattino di domenica 28 maggio, alcune ore dopo l'omicidio di Giulia Tramontano. Nel frattempo l'avvocato difensore rinuncia al mandato: ...Nei sacchi che ha con sé ci sono gli abiti di Giulia Tramontano e gli stracci usati per pulire il sangue: le immagini di Impagnatiello dopo l'omicidio ...