Canottaggio | le Fiamme Gialle di Sabaudia fanno tre ori ai Campionati Italiani

(Di lunedì 5 giugno 2023) Varese – Lo scorso 4 giugno a Gavirate, durante iAssoluti e Under 19 di, i campioni delleportano a casa 3 titoli. I primi ad aprire il tris di ori sono stati Luca Rambaldi e Matteo Sartori, nella specialità del “doppio” Senior. I due fuoriclasse della specialità, dopo che la settimana scorsa hanno emozionato a Bled con la conquista dell’argento europeo (leggi qui), si riconfermano equipaggio di altissimo livello portando a casa anche il titolo italiano e con esso il Trofeo “Galeazzi”. L’esperienza e i watt di Luca, uniti alla tecnica e alla sfrontatezza della gioventù di Matteo, stanno rivelandosi i giusti ingredienti per un equipaggio esplosivo. Strapotere gialloverde per il secondo oro vinto dal “quattro di coppia” Senior di ...

Tre titoli italiani anche per leOro, con Nicolò Carucci " quarto carrello del quattro di coppia bronzo europeo sette giorni fa in Slovenia " nel singolo Senior maschile, e poi nel due senza e ...... alla Schiranna, la tappa di Coppa del Mondo di. A fare la voce grossa i padroni di ... Simonetta Elia, Biolcati Christian, D'Ambrosio Giovanna - Tim) nella gara vinta dalleOro di ...I Gruppi Sportivi delleGialle hanno voluto appoggiare anche quest'anno il progetto del WWF 'Ri - Party - amo', ... oltre 50 atleti delle Sezioni Giovanili di canoa e, insieme ai ...

Soddisfazione per l'atleta della Canottieri Ravenna. Nel campionato under 19 femminile settimo posto per Agnese Dassani ...GAVIRATE, 4 giugno 2023 – Disputati oggi a Gavirate i Campionati Italiani Assoluti COOP, con 24 titoli in palio nelle categorie Senior e Pesi Leggeri, con tanti azzurri ed azzurre del Gruppo Olimpico ...