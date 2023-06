Calciomercato Real Madrid | Valverde potrebbe partire

(Di lunedì 5 giugno 2023), nonostante l’ottimo rendimento stagionale, le merenguesro decidere di sacrificare l’uruguaiano Nonostante l’ottimo rendimento stagionale, 12 gol e 7 assist in 56 partite, Federicocomunque lasciare ilnella prossima finestra di. Come riportato da Relevo, il centrocampista uruguaiano sarebbe il sacrificato dopo l’arrivo di Bellingham: l’inglese, Tchouameni, Camavinga e Veiga sarebbero il presente e futuro della Casa Blanca.

Inter, si allontana Nacho: verso il rinnovo col Real Madrid Calciomercato.com

Il Real Madrid cerca un attaccante dopo l'addio di Karim Benzema: uno dei nomi in lista è quello di Harry Kane ...Calciomercato Milan, in sostituzione di Brahim Diaz il primo obiettivo dei rossoneri è Domenico Berardi: la valutazione del Sassuolo Come riferito da Sport Mediaset, il primo obiettivo del calciomerca ...