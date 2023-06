Boato a Washington | F-16 verso un aereo che sorvola la città e si schianta in Virginia – Il video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unultraleggero identificato come un Cessna 560 Citation V è precipitato nel Sud ovest delladopo averto. Alcuni caccia F-16 sono partiti subito dopo l’allarme ma non l’hanno abbattuto. Sull’si trovavano quattro persone. Le telecamere di sicurezza hanno registrato ilgenerato nel decollo degli F-16. Muri e finestre hanno tremato per chilometri. L’amministrazione federale dell’aviazione ha fatto sapere che l’intervento dei jet è consuetudine quando qualcuno sta volando in modo non sicuro. Il Comando di difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha fatto sapere che i caccia «hanno risposto a un velivolo Cessna 560 Citation V non rispondente sopraDc e lasettentrionale». ...

