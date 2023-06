L’umore negativo degli altri ti condiziona? Ecco come difenderti

Leggi su dilei

(Di sabato 3 giugno 2023) Siamo esseri sociali interconnessi e, in quanto tali, siamo sintonizzati sulle sensazioni e gli stati d’animo delle persone che ci circondano. Questa capacità di percepire e rispondere alle emozioni altrui è fondamentale per la nostra sopravvivenza e per il nostro benessere emotivo. Alcuni di noi sono così altamente sensibili che riescono a captare le emozionie dell’ambiente circostantefossero delle spugne. Dotati di una sensibilità profonda e di un’intuitività spiccata, queste persone riescono a stabilire legami emotivi significativi e a offrire sostegno e conforto a chi si trova in difficoltà. L’empatia, quale componente fondamentale dell’intelligenza emotiva, è essenziale per il mantenimento di relazioni interpersonali sane e per il funzionamento armonioso della società nel suo complesso. Tuttavia, a volte, ...