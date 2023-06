Lei lo lascia | lui la minaccia con un’ascia e le spacca l’auto con una mazza | 50enne di Ardea ai domiciliari

(Di sabato 3 giugno 2023) Ancora un caso di violenze domestiche, con vittima una donna. Una storia che risale a cinque anni fa e che ha portato adesso un uomo italiano di 50 anni, domiciliato ad, ai. Il, da quanto ricostruito, non si era rassegnato alla fine della relazione con la compagna e, per questo, aveva iniziato a perseguitarla con ogni mezzo. E poi le minacce, anche attraverso i social. Le indagini La vicenda risale come detto al 2018, in Abruzzo. Pesanti le accuse a carico dell’uomo: atti persecutori, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento e violazione di domicilio. Per le stesse condotte, era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati poiché, dopo che la stessa aveva deciso di terminare la relazione sentimentale, aveva iniziato a ...

