Atletica | Yeman Crippa vince la Coppa Europa dei 10000 metri! Doppia corona | perentoria volata finale

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023)ha vinto ladei 10.000 metri, trionfando in manieraa Pacé (Francia). Il Campione d’sulla distanza ha fatto gara di testa fino al suono della campanella, poi nell’ultimo giro si è letteralmente scatenato inscenando un meraviglioso cambio di ritmo che ha lasciato sul posto l’intera concorrenza. Il fuoriclasse trentino ha trionfato con il tempo di 28:08.83 (suo stagionale, era alla prima uscita di questa annata agonistica nella specialità) e ha così replicato il successo ottenuto quattro anni fa in questa competizione (nel 2019 si impose a Londra in 27:49.79). Il primatista nazionale (27:10.76) si è ben gestito e ha confermato il pronostico della vigilia, regalandosi una splendida affermazione che rimpingua ulteriormente il proprio palmares. Il ...