Damascelli e i 146 minuti di Siviglia-Roma | un calcio illogico | il cronometro al posto del cervello 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Su Il Giornale, Tonyscrive di, la finale di Europa League durata 146, iniziata mercoledì 31 maggio e finita giovedì 1 giugno. Un folle extra time che ha mandato in scena un, ormai violentato dai burocrati del regolamento.scrive: “Centoquarantaseiè durata, incominciata di mercoledì e conclusa di giovedì, da maggio a giugno, un record imbattibile sempre che la Fifa non voglia ancora di più cambiare gli orari del gioco, senza alcuna tutela della salute dei calciatori”. L’arbitro, Anthony Taylor, non ha fatto che applicare il regolamento, ribadendo la prassi già vista in Qatar, al Mondiale: ilal ...