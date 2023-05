Napoli-Sampdoria | c’è l’orario ufficiale | si gioca il 4 giugno alle 18 | 30

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i postici dell’ultima giornata di campionato. Ilha poi informato i propri tifosi orario della partita contro la. Di seguito la comunicazione del: “si giocherà domenica 4ore 18.30. Lo ha comunicato la Lega Serie A che ha diramato gli orari e le date dell’ultima giornata di campionato”. #si giocherà domenica 418:30. #ForzaSemprehttps://t.co/OAqXVgAlvv — Official SSC(@ssc) May 29, 2023 Giocheranno sabato invece Inter e Lazio, entrambe fuori casa. I nerazzurri18:30 contro il Toro di ...

Serpeggia poi un certo malumore tra i tifosi delper la scelta di De Laurentiis di non far ... domenica 4 giugno, dopo la partita con la, ci sarà un grande spettacolo al Maradona, ...... mentre ilscenderà in campo per l'ultima gara del suo campionato e per la festa conclusiva della stagione domenica alle 18.30 contro la. La Lega Serie A ha anche stabilito che nell'...... VENERDI' 2 GIUGNO Sassuolo - Fiorentina (ore 21) SABATO 3 GIUGNO Torino - Inter (ore 18.30) Cremonese - Salernitana (ore 21) Empoli - Lazio (ore 21) DOMENICA 4 GIUGNO(ore 18.30) ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Da 0-2 a 2-2, i rossoblu sono riusciti a rimontare nel finale degli azzurri che nulla hanno più da chiedere al campionato. Un Napoli ormai Campione d’Italia pareggia sul 2-2 una partita spettacolare i ...