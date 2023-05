L' Eredità | chi è Cristina | da dove viene | lavoro | hobby e montepremi vinto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Maggio fortunato per L'che ha aggiunto alla sua lista di campioni con portafoglio, un altro nome promettente. Stiamo parlando di, l'ultima arrivata nella famiglia di questo mese primaverile. Per la precisione, la concorrente ha debuttato proprio quando il campione Christian ha conseguito la sua prima vincita nel game show di Rai 1 e, a quanto pare, questo le ha portato tantissima fortuna. Ma cosa fa nella vita la campionessa? Dae quali sono i suoi? Di seguito è possibile scoprire anche quanto è riuscita a vincere durante la sua permanenza nel programma condotto da Flavio Insinna. Ecco chi è, la nuova campionessa de L'2023 Se per il momento non siamo a conoscenza del cognome e dell'età della campionessa ...