Lecce Vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 29 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Gli obiettivi di inizio stagione sono stati raggiunti per entrambe le squadre che si sfideranno per chiudere in bellezza.Vssi giocherà domenica 4 giugno 2023 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.VS: LE(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Gonzalez, Oudin, Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni(4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso, Moro, Schouten, Aebischer, Ferguson, Orsolini, Arnautovic. All. Thiago MottaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn domenica 4 giugno 2023 alle ...