Il Bologna prende gol per Skorupski più che per la costruzione dal basso

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il primo gol del Napoli sembra fatto apposta per aprire una di quelle infinite discussioni (che sinceramente hanno rotto le palle quasi, e dico quasi, come la diatriba De Laurentiis / Spalletti) sui costi e benefici delladal. Colgo, quindi, l’occasione per dire la mia. La questione va affrontata in modo ben più laico, nel senso che è, questa in discussione, semplicemente una delle tante modalità con cui affrontare partite ed avversari, figlia dell’idea di chi pensa che avere la palla comporta meno rischi di subire il gioco avversario e di chi pensa, in declinazione di ciò, che sbattere la palla avanti verso le linee nemiche comporta la quasi certezza che questi stessi, in superiorità numerica nella zona dove va a cadere il pallone, oltre che agevolati dal fatto di riceverla di fronte, la facciano propria e tornino ad attaccarti come ...