Fabio Fazio ringrazia il pubblico dopo l' addio alla Rai | ' Il vostro affetto mi ha consolato | sono stati 40 anni bellissimi'

Post di saluto sui social diil giorno dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. 'Sono stato travolto da un'ondata di affetto e commozione che mi ha consolato e riscaldato - dice il conduttore in un video - . ...stupisce ancora. Sul suo account Twitter , il conduttore ha voluto pubblicare un messaggio di addio al pubblico Rai , che in questi anni lo ha sempre seguito con grande affetto. ' Grazie ...Luciana Littizzetto ieri ha dato il suo addio alla rete pubblica con una lunga lettera. Letta a chiusura dell'ultima puntata die di Che Tempo Che Fa , Lucianina non si è risparmiata. Pur mantenendo toni pacati, non si è smentita e ha usato la sua comicità tagliente per lanciare una frecciatina a Matteo Salvini . '...

Post di saluto sui social di Fabio Fazio il giorno dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. «Sono stato travolto da un'ondata di affetto e commozione che mi ha consolato ...Roma, 29 mag. (askanews) - "Voglio dirvi davvero grazie, sono stato travolto da un'ondata di affetto, di commozione, di emozione, che mi ha consolato, mi ha riscaldato, voglio dirvi grazie, grazie di ...