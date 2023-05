Turchia | Erdogan verso la vittoria su Kilicdaroglu

...urne in. Iniziano ad arrivare i primi risultati parziali della sfida tra il candidato dei maggiori partiti di opposizione, Kemal Kilicdaroglu , e il presidente uscente, Recep Tayyip. ...Il presidente turco uscente Recep Tayyipin vantaggio, con il 58% dei consensi, sullo sfidante e leader delle opposizioni Kemal Kilicdaroglu, che fermo al 42%. Lo dicono i primi risultati del ballottaggio per l'elezione presidenziale,...Ballottaggio presidenziali in, è in corso lo spoglio dei voti che indicherà chi tra Recep Tayyipe Kemal Kilicdaroglu sarà il nuovo presidente. Con il 55% delle schede scrutinate,è in testa con il 55,8% ...

Media ufficiali: a tre quarti di spoglio Erdogan ha il 54% dei consensi, Kemal Kilicdaroglu è al 46% - Erdogan avanti - Erdogan avanti RaiNews

ANKARA - Recep Tayyip Erdogan è stato rieletto presidente della Turchia nel ballottaggio e si appresta a guidare il paese per un nuovo mandato. Le ...Ballottaggio presidenziali in Turchia, è in corso lo spoglio dei voti che indicherà chi tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu sarà il nuovo presidente. Con l’89,8% delle schede scrutinate, Erd ...