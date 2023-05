Eruzione dell' Etna | sospesi i voli dell' aeroporto di Catania

A causa'attività eruttiva'Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per info sui voli ...2' DI LETTURA CATANIA "'Etna: una caduta di cenere e lapilli vulcanici è segnalata in diverse parti della provincia di Catania . Su tutto il territorio l'allerta è al livello F2. La pioggia vulcanica ha spinto ...2' DI LETTURA CATANIA "'Etna: una caduta di cenere e lapilli vulcanici è segnalata in diverse parti della provincia di Catania . Su tutto il territorio l'allerta è al livello F2. La pioggia vulcanica è ...

Sospesi i voli all'aeroporto Catania per l'eruzione dell'Etna Agenzia ANSA

All'aeroporto di Catania i voli sono stati sospesi per l'eruzione dell'Etna. Lo fa sapere la Sac, la Società di gestione dello scalo siciliano, spiegando che, a causa dell'attività eruttiva del ...L'Etna erutta e allora la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell'attività eruttiva e contestuale ricaduta di copiosa cenere ...