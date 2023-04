Purple Disco Machine è tornato con “Substitution”

(Di domenica 2 aprile 2023)ed è pronto per farci ballare per tutta l`estate. È uscito in digitale ed è già in rotazione radiofonica "", il nuovo irresistibile singolo del Dj/producer multiplatino e vincitore di un Grammy Award, in collaborazione con il Dj/producer francese da miliardi di stream Kungs. Online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Swim Club, regista svedese noto per l`estetica tipica degli anni 80. Il video è stato girato a Marsiglia (Francia), città natale di Kungs. I due artisti di fama internazionale, pilastri dellamusic e del funk di oggi, si uniscono per la prima volta in questo brano, che contiene il campione dell`iconica hit "Big in Japan" di Alphaville del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iWebRadio : Purple Disco Machine: torna con il nuovo brano “Substitution” - MaryThunder4 : RT @IlChitarrista16: Testo e accordi - Substitution - Purple Disco Machine, X Kungs - RobertoMerlino1 : Uscito oggi…Mio figlio me l’ha consigliato…non male ! Purple Disco Machine, Kungs - Substitution (Official Music V… - IndexmusicInfo : - IlChitarrista16 : Testo e accordi - Substitution - Purple Disco Machine, X Kungs -

Milano, 31 mar.Machine e' tornato ed e' pronto per farci ballare per tutta lestate. E' uscito in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica Substitution, il nuovo irresistibile singolo del Dj/...Questa settimana parliamo di Ron , Rocco Hunt , Ellie Goulding ,Machine e Melanie Martinez . Questo vento - Ron - Le foglie e il vento Ron presenta il nuovo singolo "Questo Vento" ...Dopo i primi tre 45 giri 'Hey Joe', 'Haze', 'The Wind Cries Mary' solo quattro album per il ... con un suoni piu' lenti e soffici; c'e' poi 'Elettric Ladyland', nel 1968, undoppio con ...

PURPLE DISCO MACHINE torna in radio e in digitale con ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Kicking off the year with this surprising collaboration, the two internationally acclaimed producers prove they are the perfect party-starting pair with a single earmarked to be a dancefloor favorite.Consistently injecting her passion for astronomy and the extra-terrestrial, Tiggi Hawke released ‘V838’ last November, an audio-visual teaser for her debut album, in collaboration with Oliver JT Dipre ...