UFFICIALE – Roma-Feyenoord, c’è la decisione per la trasferta dei tifosi olandesi (Di sabato 1 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 16:15 – Adesso è UFFICIALE: Il viceprefetto di Roma Raffaela Moscarella, in vista di Roma–Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile, ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e il divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Dopo aver eliminato agli ottavi di finale di Europa League la Real Sociedad, la Roma ai quarti affronterà il Feyenoord. I giallorossi affronteranno nuovamente la squadra olandese dopo la vittoria arrivata nella finale di Conference League della scorsa stagione per 1-0 grazie al gol di Zaniolo. Gli ultimi mesi nel mondo del calcio sono stati caratterizzati da numerosi scontri tra ultras: quelli sull’A1 tra tifosi della Roma e del Napoli a gennaio, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 16:15 – Adesso è: Il viceprefetto diRaffaela Moscarella, in vista di, in programma giovedì 20 aprile, ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e il divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Dopo aver eliminato agli ottavi di finale di Europa League la Real Sociedad, laai quarti affronterà il. I giallorossi affronteranno nuovamente la squadra olandese dopo la vittoria arrivata nella finale di Conference League della scorsa stagione per 1-0 grazie al gol di Zaniolo. Gli ultimi mesi nel mondo del calcio sono stati caratterizzati da numerosi scontri tra ultras: quelli sull’A1 tradellae del Napoli a gennaio, ...

