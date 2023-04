“Senza Osimhen 4 vittorie in campionato. Domani farà il suo esordio da titolare Simeone” (Gazzetta) (Di sabato 1 aprile 2023) Victor Osimhen salterà Napoli-Milan di Domani per via di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro certificata dagli esami sostenuti ieri dall’attaccante nigeriano. Al suo posto ci sarà Simeone alla sua prima partita da titolare in campionato con la maglia del Napoli. La Gazzetta dello Sport fa il punto in merito all’andamento del Napoli Senza Osimhen: “Senza Osimhen sono arrivate quattro vittorie in campionato – con dieci gol all’attivo – e due successi in Champions, con ben 9 reti messe a segno da Simeone e compagni. Dunque, i precedenti lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli – per altro ieri in grande apprensione – specie perché proprio il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Victorsalterà Napoli-Milan diper via di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro certificata dagli esami sostenuti ieri dall’attaccante nigeriano. Al suo posto ci saràalla sua prima partita daincon la maglia del Napoli. Ladello Sport fa il punto in merito all’andamento del Napoli: “sono arrivate quattroin– con dieci gol all’attivo – e due successi in Champions, con ben 9 reti messe a segno dae compagni. Dunque, i precedenti lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli – per altro ieri in grande apprensione – specie perché proprio il ...

