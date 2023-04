Gli ucraini sono più uniti che mai. Il sondaggio Iri analizzato da Nix (Di sabato 1 aprile 2023) Il 91% degli ucraini approva l’operato del presidente Volodymyr Zelensky, il 97% crede nella vittoria contro la Russia e il 74% che l’Ucraina manterrà tutti i territori riconosciuti a livello internazionale nel 1991, compresa dunque anche la Crimea. sono i dati che emergono dal recente sondaggio condotto dal Center for Insights in Survey Research dell’International Republican Institute, think tank americano fondato negli anni Ottanta dall’allora presidente repubblica Ronald Reagan. Il sondaggio ha anche mostrato che il sostegno all’adesione alla Nato è aumentato. L’82% della popolazione sarebbe favorevole se si tenesse un referendum oggi. Si tratta di un aumento di dieci punti percentuali rispetto a un sondaggio del giugno 2022 e di un aumento di 23 punti percentuali rispetto all’aprile 2022. Gli ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) Il 91% degliapprova l’operato del presidente Volodymyr Zelensky, il 97% crede nella vittoria contro la Russia e il 74% che l’Ucraina manterrà tutti i territori riconosciuti a livello internazionale nel 1991, compresa dunque anche la Crimea.i dati che emergono dal recentecondotto dal Center for Insights in Survey Research dell’International Republican Institute, think tank americano fondato negli anni Ottanta dall’allora presidente repubblica Ronald Reagan. Ilha anche mostrato che il sostegno all’adesione alla Nato è aumentato. L’82% della popolazione sarebbe favorevole se si tenesse un referendum oggi. Si tratta di un aumento di dieci punti percentuali rispetto a undel giugno 2022 e di un aumento di 23 punti percentuali rispetto all’aprile 2022. Gli ...

