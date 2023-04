Festa della Musica, aperto il bando per la società che gestirà l’organizzazione (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso che invita le società del settore a farsi avanti per organizzare la 29esima edizione della Festa della Musica, promossa in collaborazione con il Ministero della Cultura, che si terrà il 21 giugno in centro dalle ore 18 alle ore 24. Si è aperta la fase esplorativa del bando e chiunque fosse intenzionato a presentare la domanda può farlo entro le ore 12 di mercoledì 5 aprile. Il Comune, come si legge nel testo del documento, ha preventivamente stanziato un importo di 14mila euro per sostenere le uniche spese previste, quelle cioè relative all’alloggio del personaggio che sbarcherà in città insieme al suo entourage, e contestualmente aperto la cosiddetta “procedura esplorativa” per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo. È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso che invita ledel settore a farsi avanti per organizzare la 29esima edizione, promossa in collaborazione con il MinisteroCultura, che si terrà il 21 giugno in centro dalle ore 18 alle ore 24. Si è aperta la fase esplorativa dele chiunque fosse intenzionato a presentare la domanda può farlo entro le ore 12 di mercoledì 5 aprile. Il Comune, come si legge nel testo del documento, ha preventivamente stanziato un importo di 14mila euro per sostenere le uniche spese previste, quelle cioè relative all’alloggio del personaggio che sbarcherà in città insieme al suo entourage, e contestualmentela cosiddetta “procedura esplorativa” per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : A #Roma in III Municipio per la festa del tesseramento di @ItaliaViva! Insieme a tanti iscritti per discutere dei t… - Antonio_Tajani : Un piacere incontrare il Capo di Stato Maggiore dell'@ItalianAirForce, il Gen.Luca Goretti. L'eccellente collaboraz… - tesolat : Ieri sera alla festa di chiusura della campagna elettorale con Alberto Felice De Toni. - fannciulla : chiari come vetrine, fiammeggianti come le luminarie d'una festa, i tuoi occhi usano, insolenti, d'un potere non lo… -