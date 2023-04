Come fare la valigia perfetta, i consigli di Chiara Ferragni (VIDEO) (Di sabato 1 aprile 2023) Chiara Ferragni spiega Come fare la valigia perfetta in un VIDEO sul suo profilo Tik Tok. Le regole sono poche e semplici. E possono essere seguite da tutte e tutti, anche senza avere l’esercito di stylist di cui gode la popolare imprenditrice e influencer. In Sudafrica per una vacanza, Chiara Ferragni ha quindi mostrato ai followers Come ha sistemato il suo bagaglio. @ChiaraFerragni? original sound – Chiara Ferragni La prima regola, la più importante, è quella di impacchettare ogni singolo look in buste trasparenti. Su ogni busta va applicata un’etichetta che indica per quale occasione indossare quell’outfit, con tanto di data, e quali sono i capi ... Leggi su cultweb (Di sabato 1 aprile 2023)spiegalain unsul suo profilo Tik Tok. Le regole sono poche e semplici. E possono essere seguite da tutte e tutti, anche senza avere l’esercito di stylist di cui gode la popolare imprenditrice e influencer. In Sudafrica per una vacanza,ha quindi mostrato ai followersha sistemato il suo bagaglio. @? original sound –La prima regola, la più importante, è quella di impacchettare ogni singolo look in buste trasparenti. Su ogni busta va applicata un’etichetta che indica per quale occasione indossare quell’outfit, con tanto di data, e quali sono i capi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Se la linea del @pdnetwork, come sembra, diventerà di aperta opposizione ai Termovalorizzatori, spero di cuore che… - NetflixIT : Nel mondo esistono tantissimi ritornelli che ti entrano in testa, ma nessuno sarà mai come la canzone di Gollum:… - colvieux : Chi è #LaRussa è qui. Era tutto chiaro e sotto la luce del sole da sempre. Ma c’era chi sdoganava #CasaPound chiama… - she_is_valee : @sheisgiuu @Auro_caproni ma io come devo fare - Lorenzo93188630 : @Mmaisia @DeShindig l'insegnamento in lingua straniera c'è già in molte università, semplicemente si chiede di non… -