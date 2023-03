(Di venerdì 31 marzo 2023) Meno uno e sarà festa grande. Finalmente è arrivato il week end piu’ bello dell’anno eè oramai sempre piu’ vicina. La dirigenza vuole che tutto come sempre vada alla perfezione, dagli effetti fino ad arrivare alledei wrestler che vengonote nei giorni precedenti all’evento. Nelseguente è stato il turno diche non ne vuole sapere di “volare basso”… IlSneak Peek #pic.twitter.com/pndXqhKZCJ— Victor Garcia (@Victor Ceviche) March 31, 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : VIDEO: Logan Paul prova la sua entrance in vista di WrestleMania - esLuEscamilla : Mi sto trasformando in Logan versione femminile -

... Dead City che ci svela finalmente il motivo del perché Maggie e Negan di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan fanno squadra! Nel contributovediamo Hershel, ora interpretato daKim, ......pubblicare un nuovoche lo vede intento ad allenarsi con un bilanciere in vista dell'inizio delle riprese di Deadpool 3 . L'attore australiano ha interpretato l'ultima volta Wolverine in-...- Pubblicità - La rivoluzione è in arrivo su Primedal 31 marzo e le protagoniste saranno le Ragazze elettriche uscite dalla penna della ... Lisa Gunning , Neasa Hardiman ,Kibens e Shannon ...

VIDEO: Logan Paul prova la sua entrance in vista di WrestleMania Zona Wrestling

Il boss dei DC Studios James Gunn ha smentito le voci su Logan Lerman come nuovo Superman e ha aggiornato i fan sugli sviluppi del film.Dopo un anno formidabile sui ring della WWE, Logan Paul parla della sua imminente scadenza di contratto con la federazione ...