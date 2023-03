Sinner-Alcaraz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Dopo il confronto di Indian Wells di due settimane fa, sempre in semifinale, i due giocatori si ritrovano a Miami, contendendosi un posto nell’atto conclusivo del torneo. Nel deserto californiano si era imposto Alcaraz in due set, ma ora Sinner vuole la rivincita e punta a rendere difficile la vita allo spagnolo. Jannik non ha perso neppure un set questa settimana, dando l’impressione di essere in gran spolvero, ma lo stesso discorso vale per il numero uno del mondo. Match che si prospetta avvincente e che terrà milioni di spettatori incollati allo schermo. Si tratta inoltre ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlose Janniksi affronteranno nella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Dopo il confronto di Indian Wells di due settimane fa, sempre in semifinale, i due giocatori si ritrovano a, contendendosi un posto nell’atto conclusivo del torneo. Nel deserto californiano si era impostoin due set, ma oravuole la rivincita e punta a rendere difficile la vita allo spagnolo. Jannik non ha perso neppure un set questa settimana, dando l’impressione di essere in gran spolvero, ma lo stesso discorso vale per il numero uno del mondo. Match che si prospetta avvincente e che terrà milioni di spettatori incollati allo schermo. Si tratta inoltre ...

