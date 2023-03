Camera Commercio Irpinia Sannio, arriva il commissario: un avvocato salernitano (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia non può certamente considerarsi imprevista e imprevedibile. Del resto gli atti formali, la mancata approvazione dei bilanci entro la prima settimana di marzo, certificavano che ci sarebbe stato il commissariamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Al più era solo ignoto quando ciò sarebbe accaduto per mano del governatore della Regione Campania. Il momento è giunto quest’oggi quando il presidente della Regione ha controfirmato la nomina a commissario dell’ente Camerale l’avvocato salernitano Girolamo Pettrone. Con la nomina del commissario è stato anche sciolto il consiglio. Entro quattro mesi il nuovo commissario dovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia non può certamente considerarsi imprevista e imprevedibile. Del resto gli atti formali, la mancata approvazione dei bilanci entro la prima settimana di marzo, certificavano che ci sarebbe stato il commissariamento delladi. Al più era solo ignoto quando ciò sarebbe accaduto per mano del governatore della Regione Campania. Il momento è giunto quest’oggi quando il presidente della Regione ha controfirmato la nomina adell’entele l’Girolamo Pettrone. Con la nomina delè stato anche sciolto il consiglio. Entro quattro mesi il nuovodovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio ...

