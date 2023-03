Ultime uscite e novità su Apple TV+ (marzo 2023) (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel variegato panorama della piattaforme streaming, si sta affermando con sempre più successo Apple TV+, la nuova realtà targata dalla casa di Cupertino che, con produzioni di film e serie tv e altre proposte molto interessanti sul proprio catalogo, ha conquistato un’ampia fetta di pubblico. Fondata il 1° novembre 2019 e disponibile in quasi tutto il mondo, Apple TV+ ha finora mantenuto una linea ben precisa: puntare sulla qualità rispetto alla quantità. La piattaforma non ospita infatti un numero di contenuti ancora paragonabile a quello, ad esempio, di Netflix e Amazon Prime Video, ma può vantare diverse produzioni originali in esclusiva (tra cui la celebre serie Ted Lasso, ma anche The Morning Show e Scissione, per citarne solo alcune) e distribuzioni di importante rilievo, che rendono estremamente intrigante l’offerta complessiva e concorrenziale ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel variegato panorama della piattaforme streaming, si sta affermando con sempre più successoTV+, la nuova realtà targata dalla casa di Cupertino che, con produzioni di film e serie tv e altre proposte molto interessanti sul proprio catalogo, ha conquistato un’ampia fetta di pubblico. Fondata il 1° novembre 2019 e disponibile in quasi tutto il mondo,TV+ ha finora mantenuto una linea ben precisa: puntare sulla qualità rispetto alla quantità. La piattaforma non ospita infatti un numero di contenuti ancora paragonabile a quello, ad esempio, di Netflix e Amazon Prime Video, ma può vantare diverse produzioni originali in esclusiva (tra cui la celebre serie Ted Lasso, ma anche The Morning Show e Scissione, per citarne solo alcune) e distribuzioni di importante rilievo, che rendono estremamente intrigante l’offerta complessiva e concorrenziale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Ultime uscite e novità su Apple TV+ (marzo 2023) - Vivi5586160939 : @giuliana_63 Sicuramente visto poi le ultime uscite ?? - tribuna_treviso : CINEMA AL 100 PER CENTO / La nostra rubrica sulle ultime uscite in sala, con le recensioni dei nostri critici - TheAnswerRap : @terlib @thelazzinho @sgizzi89 @stanzaselvaggia Le sue ultime uscite sono indubbiamente commerciali, ma tutto si pu… - sportli26181512 : Milan, derby Premier per Leao: in quota è duello Chelsea-City, per i bookie ci sono anche Inter e Juve: Non è un pe… -