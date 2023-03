Rinnovo Leao | dal Milan una proposta a sorpresa Le ultime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aperuzzi_ : RT @espertheo: Rinnovo Leao? Io vado controcorrente rispetto a quanto si dica in giro, ribadisco che c'è serenità tra le parti e la volontà… - theoismoo19 : RT @ManuBaio: Rinnovo #Leao, il portoghese vuole restare al @acmilan ma la questione del risarcimento allo @Sporting_CP sembra un ostacolo… - PianetaMilan : Rinnovo #Leao, dal #Milan proposta a breve termine per guadagnare tempo? #SempreMilan - mdf_87 : @VolCasciavit Il problema può nn essere costituito dal solo Pelandrini. È abbastanza chiaro che Leao voglia liberar… - AMinghetti : RT @ManuBaio: Rinnovo #Leao, il portoghese vuole restare al @acmilan ma la questione del risarcimento allo @Sporting_CP sembra un ostacolo… -

Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sportitalia, Rafaelavrebbe deciso di far pesare la sua volontà di rinnovare il contratto con il Milan. Da parte del club rossonero non c'è una deadline sulla trattativa.Non c'è solo ilquinquennale o l'addio tra le soluzioni del caso -per il Milan. Secondo Manuele Baiocchini di SkySport, Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad una soluzione alternativa ...'Un presente differente e un futuro come sopra: Kvara resterà a Napoli e rinnoverà a giugno , mentre il tema deldinon è ancora chiaro. Così diversi, così bravi, così decisivi: la ...

Sky - Alternativa per il rinnovo di Leao: idea proposta per 'guadagnare tempo' Milan News

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad una soluzione alternativa per il rinnovo di Rafael Leao. L'idea sarebbe ...MILANO - Olivier Giroud sarà ancora un giocatore del Milan. Dopo l’incontro di ieri pomeriggio in sede tra i suoi agenti Michael Manuello e Vincenzo Morabito con Paolo Maldini e Ricky Massara, le part ...