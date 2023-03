I percettori del reddito di cittadinanza sono visti come parassiti. Da quando il lavoro è religione

(Di giovedì 30 marzo 2023) di Francesco Galeazzi Negli ultimi anni si è assistito, soprattutto daè nato ildi, a un’ascesa di coloro che, considerando ilunica fonte di vita, disprezzano quelli che unnon riescono a trovarlo o che per un motivo o per l’altro non posnemmeno averlo; sto parlando deideldi. Gli stakanolocali, dall’alto della loro superiorità morale, ritengono che quest’ultimi non siano altro che nullafacenti che preferiscono bighellonare anziché darsi da fare,a cui piace vivere alle spalle degli altri e che per questo devono accettare qualsiasia qualsiasi condizione. Lungi ...

... collocandola al sesto posto tra le regioni con una percentuale56%. Auspico e confido che si ...regioni amministrate proprio da quel centrodestra che non perde occasione per criticare i...A fare un bilancio dell'iniziativa di questa mattina è il responsabileCentro dell'Impiego di Pompei Carmine Scafa: 'Sono 1600 i colloqui organizzati oggi. il 70% deidi reddito di ...... nei primi due mesi2023 ne sono state fatte 137, un 70% in meno rispetto alle 469 dello stesso periodo dell'anno scorso. Tra dicembre 2022 e gennaio 2023 il calo deiera stato ...

sto parlando dei percettori del reddito di cittadinanza. Gli stakanovisti locali, dall'alto della loro superiorità morale, ritengono che quest'ultimi non siano altro che nullafacenti che preferiscono ...Anche a Siena come in Italia si assiste alla fuga dal reddito di cittadinanza. I percettori, da ...