Chi è Emanuele Pecorino? Il bomber della Next Gen che punta alla prima squadra

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 marzo 2023)sta brillando nellaGen e sogna il passaggio in, con Allegri che lo sta monitorando sempre più. La nascita di unaB è stata una vera e propria genialata da parteJuventus, con tanti talenti che ormai si stanno imponendo sempre di più anche in. Tra chi ha saputo mettersi in mostra in questo periodo c’è di sicuro l’attaccante, poco pubblicizzato ma di grande talento.(Fonte: LaPresse)Stiamo parlando di un attaccante molto forte fisicamente, alto più di 190 cm e che ha saputo fare del gioco aereo il suo punto di forza. Talento cresciuto nella sua Catania e con i ...