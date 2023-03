Biden preoccupato per la salute del Papa, 'un caro amico' (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente Usa Joe Biden si è detto preoccupato per la salute di Papa Francesco dopo aver appreso del suo ricovero, definendolo "un caro amico". Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente Usa Joesi è dettoper ladiFrancesco dopo aver appreso del suo ricovero, definendolo "un". Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui ...

