Volkswagen Vinitaly 2023 con ID.3 restyling

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Buzz Cargo, il van concepito come veicolo commerciale completamente elettrico, in grado di rispondere perfettamente alle sfide del lavoro quotidiano. ID. Buzz Cargo offre trazione elettrica, vano di ...

La mobilità sostenibile 100% elettrica sarà presente anche a and the City, il fuori salone dedicato al pubblico e agli appassionati in programma dal 31 marzo al 3 aprile che rinnova la sua partnership con 2023 Inoltre il pubblico dell'evento dal 31 marzo al 3 aprile potrà vedere da vicino anche Il SUV coupé 100% elettrico e sportivo ID.5 GTX che sarà ...

Volkswagen e Vinitaly: una partnership per la mobilitĂ sostenibile MEGAMODO

Volkswagen partecipa nella veste di Automotive Partner al Vinitaly (2-5 aprile, Veronafiere), il salone internazionale dei vini e distillati di Verona. Protagoniste dell’edizione 2023, la numero 55, ...Passione per l’eccellenza e rispetto della natura e del territorio sono al centro della partnership tra Volkswagen e il Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly. Questa collaborazione si r ...