Ucraina, la Russia minaccia: “La guerra ibrida con l’Occidente durerà a lungo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mosca avverte Europa e Stati Uniti: “La guerra ibrida della Russia con i paesi ostili durerà a lungo“. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. Nessuno spiraglio di pace in Ucraina, dove i combattimenti nel Donbass, attorno all’ormai strategica città di Bakhmut, continuano senza sosta. Al tempo stesso, tuttavia, Vladimir Putin ammette in un discorso che le sanzioni “illegittime” dell’Occidente contro la Russia possono avere “un effetto negativo” sull’economia. Perciò diventa necessario “lavorare sulla domanda interna“. Vladimir Putin. Foto Ansa/Epa Mikhael KlimentyevLa Russia si considera vittima aggredita “Questa guerra ibrida che hanno scatenato contro la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mosca avverte Europa e Stati Uniti: “Ladellacon i paesi ostili“. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. Nessuno spiraglio di pace in, dove i combattimenti nel Donbass, attorno all’ormai strategica città di Bakhmut, continuano senza sosta. Al tempo stesso, tuttavia, Vladimir Putin ammette in un discorso che le sanzioni “illegittime” delcontro lapossono avere “un effetto negativo” sull’economia. Perciò diventa necessario “lavorare sulla domanda interna“. Vladimir Putin. Foto Ansa/Epa Mikhael KlimentyevLasi considera vittima aggredita “Questache hanno scatenato contro la ...

