Nuova Zelanda, la campagna per aiutare i ragazzi a superare la fine di un amore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo ha stanziato l’equivalente di circa 4 milioni di dollari per una campagna che, per tre anni, aiuterà i ragazzi a riprendersi dopo una relazione finita, limitando il più possibile i danni Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo ha stanziato l’equivalente di circa 4 milioni di dollari per unache, per tre anni, aiuterà ia riprendersi dopo una relazione finita, limitando il più possibile i danni

