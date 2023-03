Lukaku vola in Nazionale! Entra nella top 5 dei goleador europei (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lukaku continua a volare in Nazionale. Ieri sera ha segnato il suo quarto gol in due partite con la maglia del Belgio. Complessivamente scavalca un mito come Miroslav Klose nella classifica all-time dei migliori bomber europei TOP-FIVE ? Romelu Lukaku ha segnato anche contro la Germania, ripetendosi dopo la fantastica tripletta siglata a Stoccolma in casa della Svezia. Gol altrettanto prestigioso nonostante si trattasse soltanto di una pura e semplice amichevole. L’attaccante dell’Inter Entra sempre più nella storia della sua Nazionale e del calcio in generale. Infatti, con la rete messa a referto ieri sera a Colonia (risultato finale 2-3), Lukaku è salito al quinto posto nella classifica all-time dei marcatori europei ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023)continua are in Nazionale. Ieri sera ha segnato il suo quarto gol in due partite con la maglia del Belgio. Complessivamente scavalca un mito come Miroslav Kloseclassifica all-time dei migliori bomberTOP-FIVE ? Romeluha segnato anche contro la Germania, ripetendosi dopo la fantastica tripletta siglata a Stoccolma in casa della Svezia. Gol altrettanto prestigioso nonostante si trattasse soltanto di una pura e semplice amichevole. L’attaccante dell’Intersempre piùstoria della sua Nazionale e del calcio in generale. Infatti, con la rete messa a referto ieri sera a Colonia (risultato finale 2-3),è salito al quinto postoclassifica all-time dei marcatori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku vola in Nazionale! Entra nella top 5 dei goleador europei - - infoitsport : Lukaku segna ancora, il Belgio vola: Germania battuta 3 - Frances54325203 : RT @aceinibitore: Mamma mia come Vola Lukaku senza Pistolone - aceinibitore : Mamma mia come Vola Lukaku senza Pistolone - muntzer_thomas : RT @heyjude_90: @muntzer_thomas E vola Miranda > Acerbi Candreva > Dumfries Ansaldi = Di Marco Perisic non lo tieni più Icardi > Lukaku ult… -