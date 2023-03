Il Pnrr procede con qualche prevedibile problema. La relazione della Corte dei conti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi giorni fa, il Presidente della Repubblica ha formulato un chiaro e condivisibile monito sulla necessità di dare piena e tempestiva attuazione al Pnrr. Richiamando il discorso di De Gasperi sulla “stanga”, Mattarella si è rivolto a tutti, affinché lavorino per il bene dell’Italia. Non si è, ovviamente, soffermato sugli aspetti di dettaglio. Per comprendere quali azioni stiano andando per il verso giusto e quali – invece – richiedano aggiustamenti, è molto utile l’accurata relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Pnrr, che è stata presentata ieri mattina. Tra gli aspetti più positivi, vi è, anzitutto, il completamento del sistema informativo ReGIS, ben gestito dalla Ragioneria generale dello Stato e indispensabile nella logica secondo cui ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pochi giorni fa, il PresidenteRepubblica ha formulato un chiaro e condivisibile monito sulla necessità di dare piena e tempestiva attuazione al. Richiamando il discorso di De Gasperi sulla “stanga”, Mattarella si è rivolto a tutti, affinché lavorino per il bene dell’Italia. Non si è, ovviamente, soffermato sugli aspetti di dettaglio. Per comprendere quali azioni stiano andando per il verso giusto e quali – invece – richiedano aggiustamenti, è molto utile l’accuratadeisullo stato di attuazione del, che è stata presentata ieri mattina. Tra gli aspetti più positivi, vi è, anzitutto, il completamento del sistema informativo ReGIS, ben gestito dalla Ragioneria generale dello Stato e indispensabile nella logica secondo cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andydemar : @SecolodItalia1 Come procede con il PNRR? Capace che, visto che ballano miliardi, interessi anche ai vostri lettor… - misiagentiles : RT @edilportale: ?? La messa a dimora degli alberi è in ritardo ?? @CorteContiPress: procede male il piano di tutela e valorizzazione del ver… - edilportale : ?? La messa a dimora degli alberi è in ritardo ?? @CorteContiPress: procede male il piano di tutela e valorizzazione… - GaetanoBellino : RT @Luce51661600: @FratellidItalia Come procede il PNRR? Credo che la maggioranza degli italiani sia favorevole al suo puntuale compimento.… - Funafracet : RT @Luce51661600: @FratellidItalia Come procede il PNRR? Credo che la maggioranza degli italiani sia favorevole al suo puntuale compimento.… -