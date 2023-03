“Un Passo dal Cielo 7”, anticipazioni: cosa aspettarsi dopo il crossover con “Che Dio ci aiuti 7” (Di martedì 28 marzo 2023) È stata presentata di recente Un Passo dal Cielo 7, l’attesissima nuova stagione della serie ambientata sulle Dolomiti. In arrivo su Rai Uno, lo show prenderà il posto di Che Dio ci aiuti, che, proprio nell’ultima puntata andata in onda, ha assistito a un inatteso crossover. Lo scorso giovedì 16 marzo è andata in onda l’ultima puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti. La nuova stagione ha assistito a un decisivo punto di svolta, con l’addio di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Nel corso dell’ultimo appuntamento, però, gli appassionati della serie hanno potuto assistere anche a un interessante collegamento con Un Passo dal Cielo 7. cosa aspettarsi da Un Passo dal Cielo 7, in arrivo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023) È stata presentata di recente Undal7, l’attesissima nuova stagione della serie ambientata sulle Dolomiti. In arrivo su Rai Uno, lo show prenderà il posto di Che Dio ci, che, proprio nell’ultima puntata andata in onda, ha assistito a un inatteso. Lo scorso giovedì 16 marzo è andata in onda l’ultima puntata della settima stagione di Che Dio ci. La nuova stagione ha assistito a un decisivo punto di svolta, con l’addio di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Nel corso dell’ultimo appuntamento, però, gli appassionati della serie hanno potuto assistere anche a un interessante collegamento con Undal7.da Undal7, in arrivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Processo #Juve, il pm #Santoriello lascia. Secondo #Repubblica, 'il magistrato ha deciso, in totale autonomia, di… - _Nico_Piro_ : si è completamente allontanata dal manifesto di Ventotene, carta fondante del progetto europeo; si è condannata al… - DAZN_IT : Estate 2021: Allegri ad un passo dal Napoli ?? La rivelazione di #DeLaurentiis #DAZN - hashtagfilosofi : RT @mrcatalano58: Alla signora Saville Arcangelo, 28 marzo 17 Come trascorre lento il tempo qui, circondato come sono dal gelo e dalla nev… - DiegoZ74948919 : @AleEquilibrium Perché gli italiani hanno depositi bancari e case. Insomma è l'Italia a un passo dal baratro ma gli… -