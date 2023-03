(Di martedì 28 marzo 2023) Stagione in salita per l'attaccanteNazionale che si era trasferito ad inizio anno all'Atletico Madrid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Olanda-Gibilterra, probabili formazioni: tandem Depay-Weghorst, Ribas con il tridente - Mediagol : Olanda-Gibilterra, probabili formazioni: tandem Depay-Weghorst, Ribas con il tridente - ZazzeraRaffaele : Il portiere del Milan ha fatto una grande partita contro l'Olanda, parando un rigore di Memphis Depay.… - sportli26181512 : Maignan pararigori esalta la Francia e infiamma i tifosi milanisti. Pazzi per Magic Mike: Maignan pararigori esalta… - fenech_josef : RT @DAZN_IT: Rigore parato a Depay ? Porta inviolata contro l'Olanda ? #Maignan è pronto a prendersi i pali della #Francia ???? #DAZN https:… -

Ieri sera l'esterno destro dell'Inter ha servito gli assist per i primi due gol segnati da Memphise Nathan Aké nella vittoria per 3 - 0 dell'contro Gibilterra a Rotterdam in una gara ...Eire - Francia 0 - 1 50' Pavard (F)- Gibilterra 3 - 0 23', 50', 82' Ake Classifica: Francia 6, Grecia e3, Gibilterra e Eire 0. Girone E: frena la Repubblica Ceca. Nessuna ...Dumfries crossa in mezzo, la difesa legge male la traiettoria,invece ci crede e supera il ... Un minuto più tardi Walker (Gibilterra) viene espulso per gioco pericoloso e l'gestisce il ...

Olanda, Depay si fa male: “Potrebbe essere momento più duro della carriera” ItaSportPress

E il portiere del Milan ha ripagato la 'promozione' prima parando un rigore a Depay del finale della sfida contro l'Olanda poi salvando nel recupero i Bleus contro l'Irlanda con una parata 'da ...Milano, 28 marzo 2023 - Ancora "italiani" protagonisti nelle qualificazioni a Euro 2024. Ieri sera, lo juventino Dusan Vlahovic ha segnato la doppietta decisiva con la quale la Serbia ha espugnato il ...