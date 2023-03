MMA, Marvin Vettori diventa numero 3 al mondo! Ci sarà una chance per la cintura? Il nuovo ranking (Di martedì 28 marzo 2023) Marvin Vettori è salito al terzo posto del ranking UFC dei pesi medi. Il fighter italiano ha guadagnato una posizione nella graduatoria stilata dalla più importante promotion al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste (MMA), dopo aver sconfitto il georgiano Roman Dolidze sull’ottagono di Londra. Il successo con verdetto unanime ottenuto una decina di giorni fa ha permesso al ribattezzato The Italian Dream di scalare la classifica e di posizionarsi alle spalle del nigeriano Israel Adesanya e dell’australiano Robert Whittaker, mentre il brasiliano Alex Pereira è il Campione del Mondo in carica. Marvin Vettori attende di conoscere gli sviluppi della categoria: Pereira ha strappato la cintura ad Adesanya lo scorso 13 novembre e il sudamericano concederà la rivincita il prossimo 8 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)è salito al terzo posto delUFC dei pesi medi. Il fighter italiano ha guadagnato una posizione nella graduatoria stilata dalla più importante promotion al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste (MMA), dopo aver sconfitto il georgiano Roman Dolidze sull’ottagono di Londra. Il successo con verdetto unanime ottenuto una decina di giorni fa ha permesso al ribattezzato The Italian Dream di scalare la classifica e di posizionarsi alle spalle del nigeriano Israel Adesanya e dell’australiano Robert Whittaker, mentre il brasiliano Alex Pereira è il Campione del Mondo in carica.attende di conoscere gli sviluppi della categoria: Pereira ha strappato laad Adesanya lo scorso 13 novembre e il sudamericano concederà la rivincita il prossimo 8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : MMA, Marvin Vettori diventa numero 3 al mondo! Ci sarà una chance per la cintura? Il nuovo ranking - - theshieldofspo1 : Marvin Vettori non ha dubbi su chi vincerà l'8 Aprile a Miami! #TSOS // #MMA // #UFC - ULTfightFANS : Video | Marvin Vettori drops pro boxer Omar Nguale Ilunga during DAZN boxing event in Italy -… - dw504966 : Video | Marvin Vettori drops pro boxer Omar Nguale Ilunga during DAZN boxing event in Italy - zewkey2 : Video | Marvin Vettori drops pro boxer Omar Nguale Ilunga during DAZN boxing event in Italy -