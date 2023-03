Mangia un trancio di pizza e muore soffocato davanti ai genitori | dramma a Frosinone

Leggi su tpi

(Di martedì 28 marzo 2023) Stavando undiordinato per cena quando il boccone gli è andato di traverso: è mortoai suoi familiari un 27enne di origini cinesi figlio di una coppia di gestori di un grosso emporio ad Aquino, vicino. Il giovane si trovava a tavola nel suo appartamento in via Roma, quando ieri sera è diventato livido e si è portato disperatamente le mani alla gola. Isi sono resi conto di cosa stava accadendo ed hanno cercato di liberargli le vie aeree. Hanno chiesto aiuto al 118, in breve un’ambulanza ha raggiunto il posto, ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.