Maldarizzi Automotive al primo posto per il service Jeep

(Adnkronos) - Il dealer del sud Italia è risultato essere il miglior concessionario per la soddisfazione del cliente in ambito post-vendita Milano, 28/03/2023. Maldarizzi Automotive è al primo posto come dealer in Italia sulla gestione del mondo service Jeep. Mercoledì 22 marzo si è svolto a Milano il Dealer Meeting Jeep del gruppo Stellantis, dove sono stati presentati in anteprima alcuni dei prossimi modelli del brand Jeep. Nell'ambito dell'evento, Maldarizzi Automotive è risultato essere il miglior concessionario per qualità after sales 2022, in base al punteggio NPS che misura la soddisfazione del cliente nel post-vendita. "Si tratta di un traguardo non facile – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco ...

