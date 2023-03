(Di martedì 28 marzo 2023) ROTTERDAM () - " Lui è il capitano e deve guidare la difesa. Le mie critiche? Hanno fatto rumore ma non si è pronunciato ". Così Marco Vanha nuovamente puntato il ditoVirgil Van ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Flop #Olanda con la Francia, #VanBasten e #Gullit si scagliano contro #VanDijk: Impazzano le polemiche in casa 'Ora… -

ROTTERDAM () - " Lui è il capitano e deve guidare la difesa. Le mie critiche Hanno fatto rumore ma non si è pronunciato ". Così Marco Van Basten ha nuovamente puntato il dito contro Virgil Van Dijk dopo ...Dopo la sonora sconfitta inflitta all', la Francia, guidata dal commissario tecnico Didier Deschamps, ha regolato di misura l'... I top e idi Irlanda - Francia Maignan , fenomenale. Tutti ...... ' Sarà unspettacolare ' Gli editori inglesi e americani sanno che, al contrario di Harry, il ... Principesse si diventa! Da Kate Middleton a Maxima d'Compralo on line su Prima Edicola a 9.

Flop Olanda con la Francia, Van Basten e Gullit si scagliano contro Van Dijk Corriere dello Sport

Van Basten attacca Van Dijk: "Serve leadership" Van Basten sottolinea però che la difesa olandese cade sempre negli stessi errori, il cui capro espiatorio è Van Dijk: “Contro la Francia, con il terzo ...L'offerta della televisione, pubblica e privata, è sempre più scadente, a parte Fiorello, Mario Tozzi, Alberto Angela e con un Fabio Fazio sempre più mellifluo e azzerbiNato ...