Contro la violenza di genere | così nascono e si diffondono i Punti Viola

Leggi su dilei

(Di martedì 28 marzo 2023) Può una semplice passeggiata in un parco al tramonto trasformarsi in una situazione di pericolo? Sì. E può una casa che dovrebbe essere un rifugio diventare un inferno senza via d’uscita? La risposta, anche in questo caso, è positiva. Possono le persone che dovrebbero proteggerci, quelle che hanno promesso di amarci e rispettarci, trasformarsi nei nostri carnefici? Sì. La risposta è ancora e sempre sì. Se ve lo state chiedendo, queste non sono le domande che anticipano la trama di una pellicola in uscita o di un romanzo distopico. Ma sono quesiti che in qualche modo parlano di noi, per noi. Della nostra società e della realtà che ogni giorno vivono le donne, vittime di unasenza eguali. Quelle costrette a lasciare le case o le famiglie, quelle che per paura non escono da sole quando il sole tramonta. Le stesse che scappano da quei mostri che esercitano abusi, ...