Zoff: «Retegui? Non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, ha parlato del momento dell’Italia dopo la vittoria contro Malta e la sconfitta con l’Inghilterra Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, ha parlato a Radio 1 del momento dell’Italia. PAROLE – «Io credo che sia un bilancio normale. La partita di ieri non è che può determinare grandi considerazioni. Il valore non si può andare a vedere in queste partite. Le difficoltà di reperire giocatori, visti i tanti stranieri in campionato, c’è. Quella di ieri non si può certo definire una ripartenza. Retegui? Non ci sono tante punte ma non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno da diversi anni. Sono le consuete esagerazioni del nostro calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Dino, ex portiere della Nazionale, ha parlato del momento dell’Italia dopo la vittoria contro Malta e la sconfitta con l’Inghilterra Dino, ex portiere della Nazionale, ha parlato a Radio 1 del momento dell’Italia. PAROLE – «Io credo che sia un bilancio normale. La partita di ieri non è che può determinare grandi considerazioni. Il valore non si può andare a vedere in queste partite. Le difficoltà di reperire giocatori, visti i tanti stranieri in campionato, c’è. Quella di ieri non si può certo definire una ripartenza.? Non ci sono tante punte ma non è cheuno e puòche ha50 gol all’anno da diversi anni. Sono le consuete esagerazioni del nostro calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoLancian1 : RT @IoNascoQui: Zoff: “Retegui? Non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno”. - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: ?? #Zoff su #Retegui 'Non può scalzare Immobile' #Italia #Malta #MaltaItalia #Tuttosport - sportli26181512 : Italia, Zoff: 'Retegui? Non potrà mai scalzare Immobile' - tuttosport : ?? #Zoff su #Retegui 'Non può scalzare Immobile' #Italia #Malta #MaltaItalia #Tuttosport - IoNascoQui : Zoff: “Retegui? Non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno”. -