Ivano Marescotti | la prima moglie | la moglie attuale e il figlio morto | conosciamo l’attore scomparso di recente

(Di lunedì 27 marzo 2023)ieri – 26 marzo 2023 – all’età di 77 anni nella sua città d’origine, Villanova di Bagnocavallo. A sostenerlo fino alla fine ci è stata Erika, la sua terza e ultima. Molti non sanno che in passatoha vissuto momenti bui a causa di un terribile lutto: la morte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cinema, morto Ivano Marescotti: l'attore e regista aveva 77 anni - Italiantifa : Che brutta notizia! Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un attore di grande spessore artistico… - GiulioBase : Che dolore: Ivano se n’è andato troppo presto. Mancherà tantissimo. IVANO MARESCOTTI r.i.p. - ItaliaStartUp_ : Ivano Marescotti, i ruoli per ricordare l'attore scomparso - mariellagiammar : Indimenticabile Ivano Marescotti -

Il celebre attore, morto domenica 26 marzo all'età di 77 anni presso l'ospedale civile di Ravenna , dove era ricoverato da qualche giorno, raccontò in passato il dolore che provò per la morte di suo ...L'artista, scomparso il 26 marzo a Ravenna dopo una lunga malattia, ha vissuto una carriera costellata di successi, dagli esordi in teatro alle collaborazioni con Roberto Benigni, Checco Zalone, ...I LUTTI:E DE ANGELIS Sono tristemente due scomparse ad aprire la rassegna stampa di oggi, quella dell'attore, morto a 77 anni dopo una lunga malattia, a cui dedicano spazio 'Il Giornale'. 'La Repubblica', 'Il Tirreno' e 'La Stampa', e quella dell'artista e scultore Adriano De Angelis , ...

Morto Ivano Marescotti, uno dei volti più amati del cinema italiano La Gazzetta dello Sport

Ivano Marescotti è morto ieri – 26 marzo 2023 – all’età di 77 anni nella sua città d’origine, Villanova di Bagnocavallo. A sostenerlo fino alla fine ci è stata Erika, la sua terza e ultima moglie.Forse non tutti lo ricordano, ma nel kolossal diretto da Ridley Scott, nel cast stellare composto, tra gli altri, da Anthony Hopkins, Julian Moore, Gary Oldman, Ray Liotta e Giancarlo Giannini, c’è ...