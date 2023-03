Ivano Marescotti | chi è la terza moglie collega L’attrice che aveva sposato

(Di lunedì 27 marzo 2023) Chi è Erika Leonelli,di. In queste ore il mondo del cinema e quello del teatro italiani sono in lutto per la scomparsa dell’amato attore protagonista di tanti successi e punto di riferimento per molti nella recitazione. Si era ritirato dalle scene “seguendo l’esempio di Jack Nicholson” nel febbraio del 2022, a 76 anni. Poi a marzo, proprio il 26, dell’anno scorsosi eracon la compagna di 27 anni più giovane. Il destino, si sa, spesso è beffardo, e ha giocato uno strano scherzo ad, morto dopo una lunga malattia proprio il giorno del suo primo anniversario di nozze. Una particolarità della cerimonia è che è stata celebrata in dialetto romagnolo, quel dialetto che lo stesso attore ha spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cinema, morto Ivano Marescotti: l'attore e regista aveva 77 anni - Italiantifa : Che brutta notizia! Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un attore di grande spessore artistico… - GiulioBase : Che dolore: Ivano se n’è andato troppo presto. Mancherà tantissimo. IVANO MARESCOTTI r.i.p. - cesarebrogi1 : RT @globalistIT: - Nutizieri : Ivano Marescotti, l'ultimo saluto a Bagnacavallo. Benigni: 'Ho il cuore pieno di tristezza' -

... quarant'anni di carriera Con Benigni e Zalonee la passione per il romagnolo L'impegno e gli omaggi della politica Il mondo dello spettacolo italiano piange, attore e ...Cordoglio romagnolo senza barriere, dalla cooperazione alla ...non aveva paura della morte - "ho paura di morire, come diceva mia nonna: è il modo in cui si muore che fa paura" " "ma la morte di un figlio", aveva lasciato intendere senza finire, ...

Ivano Marescotti morto: addio all'attore per una grave malattia La Gazzetta dello Sport

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l'attore e regista Ivano Marescotti. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche ...