Il codice di Twitter finisce online su Github (Di lunedì 27 marzo 2023) È stato di dominio pubblico per diversi mesi, ammette l'azienda. Non è chiaro se la diffusione possa causare problemi di sicurezza o di privacy

Il codice di Twitter finisce online su Github Twitter ha scoperto di aver perso parti del suo codice sorgente, che è stato di dominio pubblico per diversi mesi. Lo scrive il New York Times . Il codice sorgente è la rappresentazione testuale della ... Nyt, parte del codice sorgente di Twitter trapelato online - Ultima Ora Agenzia ANSA Nyt, parte del codice sorgente di Twitter trapelato online (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Nuova grana per Twitter nell'era di Musk. Parti del codice sorgente della piattaforma, il codice del computer su cui gira il social network, sono trapelate online, secondo ... Twitter, memo di Musk suggerisce che valga meno della metà (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Twitter vale meno della meta' di quello che Elon Musk ha pagato sei mesi fa, perdendo cosi' oltre 20 miliardi di dollari, secondo i calcoli basati su un memo inviato dal ...