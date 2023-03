Chiara Ferragni vola in Africa: le sue valigie vanno perse e lei scrive alla compagnia aerea (Di lunedì 27 marzo 2023) Chiara Ferragni è di nuovo in viaggio, la meta questa volta è l'Africa, per la precisione si trovano in SudAfrica ospiti del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacerto. Il loro soggiorno non è però... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023)è di nuovo in viaggio, la meta questa volta è l', per la precisione si trovano in Sudospiti del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacerto. Il loro soggiorno non è però...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... L1TTLEWHIT3LIES : @__H3Y4NG3L eva leggins chiara ferragni. se lhai vidto mi dispuace x te camiala - zazoomblog : Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi: «Hanno perso le nostre valigie». Cosa è successo - #Chiara… - DonnaGlamour : Chiara Ferragni, disavventura in viaggio: “Tre giorni così”. Cosa è successo - Jacoposvoice : Mia cugina ha partorito e ha comprato tutte le cose di Chiara Ferragni a sua figlia, sto maleeee Però belle ?? - TLarina1837 : @riclorenzini in una discussione su FB, dopo che un conoscente aveva postato la caricatura di Elly Schlein, mi è st… -