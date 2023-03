Santé – Capita Testo

Leggi su atomheartmagazine

(Di domenica 26 marzo 2023)SANTÈ –, ricapiteràDi stare ferma qua a non respirare, i respiri con l’ansiaDì che mi riscaldaLe scuse buttate Eh nana ehPortami nei posti più nascosti dentro teMi guiderai se soffri, senza più lacrimeQuel bisogno poi di starci così addossoAd ogni costo E allora scriverò per teE non riuscirò più a smettereFuori piove forte forte forteMa passerà E allora scriverò per teLe stesse parole stupideTienimi forte forte forteFinché finirà Dimentica senza che valga nullaDì che tanto è la fine fineDimentica senza che valga nullaDì che tanto è la fine fine Eh nana ehPortami nei posti più nascosti dentro teMi guiderai se soffri senza più lacrimeQuel bisogno poi di starci così addossoAd ogni costo E allora scriverò per teE non riuscirò più a smettereFuori piove forte forte forteMa ...